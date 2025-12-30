Покупка кроссовера JAECOO J7 по программе трейд-ин стала в два раза выгоднее

Бренд JAECOO объявляет об улучшении условий покупки кроссовера JAECOO J7. Выгода по программе трейд-ин на модель увеличена вдвое и составит 200 000 рублей.

Бренд JAECOO объявляет об улучшении условий покупки кроссовера JAECOO J7. Выгода по программе трейд-ин на модель увеличена вдвое и составит 200 000 рублей. Специальное предложение распространяется на переднеприводные версии JAECOO J7 2025 года производства в комплектациях Lifestyle и Ultimate.

JAECOO J7 — бестселлер бренда и универсальный спутник для тех, кто ценит уверенность на дороге и готов к новым открытиям как в городе, так и за его пределами. За безопасность отвечает комплект интеллектуальных ассистентов ADAS и семь подушек безопасности. Современный дизайн кроссовера подчеркивают светодиодная головная оптика с шашечным узором и скрытые ручки с электроприводом. Полный теплый пакет, регулировка сидений в 4-6 направлениях и беспроводная зарядка для смартфона гарантируют удобство водителя и пассажиров.

Воспользоваться предложением и пройти тест-драйв можно во всех официальных дилерских центрах JAECOO в России.

*Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая выгода потребителю от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO.