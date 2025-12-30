Павел Малков объяснил, почему Виталий Артёмов покинул должность мэра Рязани

Павел Малков объяснил, почему Виталий Артёмов покинул должность мэра Рязани. В интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» губернатор рассказал о причинах.

Малков заявил, что сначала делал негласные замечания главе администрации, а уже потом критика стала публичной.

«Всегда считаю, что сначала с человеком надо поговорить, причём не один раз. Объяснить, в чем вопросы, претензии, сказать, что нужно поправить. Если человек не реагирует, то постепенно вопросы выходят в публичную плоскость. Был ряд претензий по управлению городским хозяйством и по командной работе. Пожалуй, именно неготовность работать в команде и была основным критерием при принятии этого решения.

Мы не раз говорили с Виталием Евгеньевичем. Он и сам соглашался, что у него непростой характер. Когда взаимное непонимание с коллегами по разным направлениям стало слишком велико, когда это стало влиять на результат работы, было принято такое совместное решение.

Если у Виталия Евгеньевича дальше все сложится в другой сфере работы — буду рад этому», — заявил политик.

