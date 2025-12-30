Около 700 человек погибли из-за атак ВСУ вглубь России

По данным посла МИД России Родиона Мирошника, 688 человек погибли в 2025 году из-за украинских атак. Среди них 21 ребенок. Еще 4,72 тысячи человек получили ранения, в их числе 271 несовершеннолетний.