На трассе М-5 в сторону Рязани заблокировано движение из-за утреннего ДТП

Отмечается, что авария с участием грузовика случилась утром 30 декабря на Новорязанском шоссе. Сказано, что дорога перекрыта после Бронниц в сторону Рязани. «Люди с утра заблокированы на трассе М-5 из Москвы в направлении Рязани… Сообщают, что у некоторых водителей начал заканчиваться бензин в пробке», — написали в посте.

Фото: Telegram-канал «M5 Ural Team».