На рязанца завели уголовное дело за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

На жителя Кораблина завели уголовное дело за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как установили полицейские, 45-летний житель в 2017 году фиктивно зарегистрировался в одном из населенных пунктов Ряжского района, который входит в список территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Фактически злоумышленник проживал в Кораблине.

Мужчина предоставил в Соцфонд недостоверные сведения и незаконно получил 66 517 рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводится дознание.