Мошенники в праздники могут склонять россиян к поджогам под видом «проверок»

Мошенники в новогодние праздники могут убеждать россиян устраивать поджоги в общественных местах под предлогом «проверок безопасности». Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Тверской области. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками МЧС или силовых структур.

По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками МЧС или силовых структур. В ходе общения они могут предлагать совершить поджог либо разместить так называемый «муляж взрывного устройства» в местах массового пребывания людей.

В антитеррористической комиссии подчеркнули, что подобные действия являются попыткой использовать человека для совершения теракта. Жителей призвали не поддаваться на подобные уловки и незамедлительно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.