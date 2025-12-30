Рязань
Мошенники в праздники могут склонять россиян к поджогам под видом «проверок»
В антитеррористической комиссии подчеркнули, что подобные действия являются попыткой использовать человека для совершения теракта. Жителей призвали не поддаваться на подобные уловки и незамедлительно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.