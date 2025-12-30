Морозы и наледь не страшны: OMODA C7 — кроссовер для тех, кто заранее готовится к зиме

Флагманский кроссовер OMODA C7 создан для тех, кто привык достигать целей в любых условиях, независимо от погоды — даже в морозы и при перепадах температуры, характерных для российской зимы.