Итоги года New
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
3 часа назад
419
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 195
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 082
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
7 938
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Морозы и наледь не страшны: OMODA C7 — кроссовер для тех, кто заранее готовится к зиме
Флагманский кроссовер OMODA C7 создан для тех, кто привык достигать целей в любых условиях, независимо от погоды — даже в морозы и при перепадах температуры, характерных для российской зимы.

Флагманский кроссовер OMODA C7 создан для тех, кто привык достигать целей в любых условиях, независимо от погоды — даже в морозы и при перепадах температуры, характерных для российской зимы.

С непредсказуемыми погодными условиями уверенно справляется интеллектуальная система полного привода. Она управляет откликами силового агрегата, степенью усилия на руле и алгоритмом работы высокоскоростной муфты. Водителям полноприводной модели доступны особые режимы трансмиссии «Снег» и «4×4», благодаря которым автомобилю не страшны ни наледь, ни снежная каша.

Независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости мгновенно подстраивается под особенности дорожного покрытия и обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Это позволяет чувствовать уверенность даже на скользких поворотах, подъемах или неровных участках. А преодолеть сугробы позволит высокий клиренс до 182 см.

Кузов с особым антикоррозионным покрытием устойчив к агрессивным погодным условиям. Высокотехнологичная оцинковка всех ключевых элементов протестирована при различных погодных условиях, а продуманная конструкция с дополнительными накладками на нижней части корпуса защищает металл от воздействия химикатов, которыми покрывают улицы.

Полный «теплый пакет» превращает каждую поездку в уютное путешествие. Сиденья и руль с подогревом обеспечат комфорт водителя и всех пассажиров, а обогрев стекол, зеркал заднего вида и форсунок омывателя предотвратит наледь и снижение видимости. Интеллектуальная система анти-запотевания стекол обеспечивает безопасность движения и позволяет не отвлекаться от дороги. Снежные метели и морозы остаются лишь пейзажем за стеклом.

Настроить идеальную температуру можно заранее, управляя климатической системой и подогревом сидений прямо со смартфона с помощью телематики OMODA Connect. Приложение также предоставляет доступ к дистанционному запуску двигателя, чтобы автомобиль был готов к поездке, как только водитель окажется за рулем.

Для владельцев OMODA C7 не существует «неподходящего» сезона или «плохой» погоды. Есть только свобода выбора маршрута и уверенность в том, что автомобиль справится с любыми вызовами.

Официальный дилер автомобилей OMODA в г. Рязани компания «Автоимпорт Плюс» на Московском ш. 22Б, +7 (4912) 500-310