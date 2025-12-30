Флагманский кроссовер OMODA C7 создан для тех, кто привык достигать целей в любых условиях, независимо от погоды — даже в морозы и при перепадах температуры, характерных для российской зимы.
С непредсказуемыми погодными условиями уверенно справляется интеллектуальная система полного привода. Она управляет откликами силового агрегата, степенью усилия на руле и алгоритмом работы высокоскоростной муфты. Водителям полноприводной модели доступны особые режимы трансмиссии «Снег» и «4×4», благодаря которым автомобилю не страшны ни наледь, ни снежная каша.
Независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости мгновенно подстраивается под особенности дорожного покрытия и обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Это позволяет чувствовать уверенность даже на скользких поворотах, подъемах или неровных участках. А преодолеть сугробы позволит высокий клиренс до 182 см.
Кузов с особым антикоррозионным покрытием устойчив к агрессивным погодным условиям. Высокотехнологичная оцинковка всех ключевых элементов протестирована при различных погодных условиях, а продуманная конструкция с дополнительными накладками на нижней части корпуса защищает металл от воздействия химикатов, которыми покрывают улицы.
Полный «теплый пакет» превращает каждую поездку в уютное путешествие. Сиденья и руль с подогревом обеспечат комфорт водителя и всех пассажиров, а обогрев стекол, зеркал заднего вида и форсунок омывателя предотвратит наледь и снижение видимости. Интеллектуальная система анти-запотевания стекол обеспечивает безопасность движения и позволяет не отвлекаться от дороги. Снежные метели и морозы остаются лишь пейзажем за стеклом.
Настроить идеальную температуру можно заранее, управляя климатической системой и подогревом сидений прямо со смартфона с помощью телематики OMODA Connect. Приложение также предоставляет доступ к дистанционному запуску двигателя, чтобы автомобиль был готов к поездке, как только водитель окажется за рулем.
Для владельцев OMODA C7 не существует «неподходящего» сезона или «плохой» погоды. Есть только свобода выбора маршрута и уверенность в том, что автомобиль справится с любыми вызовами.
