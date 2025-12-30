Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»

Между Россией и Белоруссией планируют запустить ночные безостановочные поезда «Ласточка» для решения проблемы дефицита билетов. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Александр Рогожник в интервью изданию «Беларусь сегодня».

По его словам, заполняемость поездов на маршрутах между Москвой и Минском достигает около 80%. Для увеличения пассажиропотока РЖД уже запустили дополнительные «Ласточки» — один из составов начал курсировать по двум направлениям с 15 декабря.

Рогожник отметил, что с РЖД достигнута договоренность о запуске ночных безостановочных поездов. Это позволит не только сократить время в пути, но и частично решить проблему нехватки билетов на популярном направлении.

Фото: РЖД.