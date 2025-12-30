Медведев заявил, что Зеленский хочет гибели России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале вновь поделился ироничными прогнозами о будущем, напомнив о своих предыдущих предсказаниях на 2022, 2023 и 2024 годы. Он отметил, что многие из его «футурологических» заявлений сбылись, а жизнь продолжает подкидывать новые неожиданные ситуации.
По его словам, 2025 год принес много сложного и важного. Так, ВС РФ продолжают громить противника, экономика страны не развалилась, а курс рубля укрепился. Сегодня все понимают неизбежность победы России.
Кроме того, Медведев прокомментировал высказывания украинского президента Владимира Зеленского, который ранее пожелал смерти «одному человеку». Он заявил, что Зеленский не только высказывал такие пожелания, но и отдавал указания на массированные атаки. Политик также высказал провокационную идею о том, что после смерти Зеленского его тело следует выставить в питерской Кунсткамере для изучения.
Фото: VK / Дмитрий Медведев.