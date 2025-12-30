Медведев заявил, что Зеленский хочет гибели России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале вновь поделился ироничными прогнозами о будущем, отметив, что его предсказания на 2022, 2023 и 2024 годы сбылись. Он заявил, что 2025 год будет полон сложностей, но Россия продолжает успешно действовать против противника, экономика стабильна, а рубль укрепляется. Медведев также прокомментировал высказывания украинского президента Владимира Зеленского, который пожелал смерти «одному человеку». Он утверждал, что Зеленский не только высказывал такие пожелания, но и отдавал указания на атаки, добавив провокационную идею о выставлении тела Зеленского в питерской Кунсткамере.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале вновь поделился ироничными прогнозами о будущем, напомнив о своих предыдущих предсказаниях на 2022, 2023 и 2024 годы. Он отметил, что многие из его «футурологических» заявлений сбылись, а жизнь продолжает подкидывать новые неожиданные ситуации.

По его словам, 2025 год принес много сложного и важного. Так, ВС РФ продолжают громить противника, экономика страны не развалилась, а курс рубля укрепился. Сегодня все понимают неизбежность победы России.

Кроме того, Медведев прокомментировал высказывания украинского президента Владимира Зеленского, который ранее пожелал смерти «одному человеку». Он заявил, что Зеленский не только высказывал такие пожелания, но и отдавал указания на массированные атаки. Политик также высказал провокационную идею о том, что после смерти Зеленского его тело следует выставить в питерской Кунсткамере для изучения.

Фото: VK / Дмитрий Медведев.