«Известия»: банки начали чаще приостанавливать переводы между своими счетами

По данным газеты, в некоторых случаях банки замораживают только отдельные операции, но иногда и карты в целом. При этом, как выяснили «Известия», после подтверждения перевода иногда доступ открывают не сразу. В ЦБ изданию напомнили, что банки сейчас обязаны проверять операции клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные. Кредитные организации вправе приостанавливать переводы, но не блокировать счета. Если операция подтверждена, банк должен исполнить ее незамедлительно, за исключением случаев, когда получатель находится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. В регуляторе также напомнили, что с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширится с 6 до 12.

