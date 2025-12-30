Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 384
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
749
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 026
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 526
«Известия»: банки начали чаще приостанавливать переводы между своими счетами
Российские банки начали чаще приостанавливать переводы между своими счетами. Об этом 29 декабря сообщили «Известия».

По данным газеты, в некоторых случаях банки замораживают только отдельные операции, но иногда и карты в целом. При этом, как выяснили «Известия», после подтверждения перевода иногда доступ открывают не сразу.

В ЦБ изданию напомнили, что банки сейчас обязаны проверять операции клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные. Кредитные организации вправе приостанавливать переводы, но не блокировать счета. Если операция подтверждена, банк должен исполнить ее незамедлительно, за исключением случаев, когда получатель находится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

В регуляторе также напомнили, что с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширится с 6 до 12.