Год твердых результатов и устойчивого роста «Мармакс»: более 176 тысяч квадратных метров и 700 счастливых семей резидентов в двух регионах

Девелоперская компания «Мармакс» подвела итоги 2025 года по всем направлениям бизнеса. Компания продолжила региональную экспансию, нарастила объем строительства в регионах присутствия на 50% и укрепила позиции как продуктовый девелопер полного цикла.

С начала 2025 года «Мармакс» расширил региональное присутствие и портфель новых проектов, увеличив общее количество строящихся объектов до 10. Общая площадь жилых помещений проектов увеличилась до 176 тысяч м². Таким образом, девелопер увеличил площадь строящихся проектов на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом количество заключенных сделок выросло более чем на 55%.

Год рекордов

В 2025 году «Мармакс» ввел в эксплуатацию в 3,5 раза больше жилой недвижимости по сравнению с предыдущим годом — показатель стал новым рекордом для компании. В точном соответствии с заявленными дольщикам сроками были сданы первая и вторая очередь городского квартала «Манхэттен» и третья очередь паркового квартала «Голландия», ставшего знаковым для компании. В течение года девелопер запустил новые проекты общей площадью более 84 тыс. м², подтвердив курс на долгосрочное развитие. Среди них — новые жилые комплексы и очереди проектов: «Галерея» на улице Бирюзова и «Голландия Верхний сад» в Рязани, а также вторая очередь паркового квартала «Чувства» в Курске, проекта, который задает новый стандарт недвижимости бизнес-класса в регионе. Внутренняя инфраструктура проектов включит уже ставший стандартным для девелопера уровень опций комфорта: соседский центр для резидентов, закрытый двор с ландшафтным дизайном, создающий атмосферу приватности и безопасности.

В уходящем году «Мармакс» продолжил строительство современного жилого квартала в Рязани на ул. Забайкальской. В этом проекте команда девелопера расширила горизонты жилой недвижимости бизнес-класса в локации, удаленной от центра города и задала новый вектор развития всего района. Здесь девелопер формирует качественно новую среду с опциями комфорта, присущими проектам «Мармакс» в центральной части города. Общая строительная готовность первой очереди проекта составила более 55%.

Отдельного внимания заслуживает развитие масштабного проекта бизнес-класса «Арт Кварталы», расположенного в Большом центре Рязани и обещающего стать настоящим архитектурным событием для города. «Арт Кварталы» сформируют пространство, где каждый дом будет обладать собственным характером, подчиняясь единой концепции. Общая строительная готовность первой очереди, в рамках которой возводятся Главный дом, урбан-виллы «Айвори» и «Омела», составляет более 60%. Внешнее благоустройство фасадов будет завершено к концу лета 2026 и положит начало новому этапу развития архитектурного ландшафта центральной части города.

Команда «Мармакс»

В уходящем году число сотрудников девелоперской компании «Мармакс» выросло более чем на 20%, полностью сформировалась команда подразделения в Курске. В рамках стратегии по продуктовому лидерству на рынке регионов присутствия девелопер продолжил развитие структурных единиц и направлений в составе бизнеса, усилив направления проектирования, аналитики, маркетинга и продаж.

Признание в отрасли

«Мармакс» уверенно наращивает присутствие в отраслевых рейтингах. В 2025 году девелопер вошел в топ-30 рейтинга 100 девелоперских компаний России по версии портала о рынке недвижимости «Движение. ру». В список вошли компании, продемонстрировавшие лучшие результаты работы в отрасли за последние три года. Три проекта «Мармакс» по итогам 2025 г. лидируют в топ жилых комплексов по потребительским качествам в рейтинге «Единого реестра застройщиков» в Рязанском регионе: резиденция «Медный», городской квартал «Манхэттен» и парковый квартал «Голландия». С января по декабрь девелопер занимал позицию регионального лидера по потребительским качествам. В федеральном рейтинге компания поднялась на 70 позиций по объему текущего строительства.

Профессиональное признание получили и проекты компании. «Загородная резиденция Поляна» стала победителем Real Estate Property Awards 2025 в номинации «Концепция загородного жилого комплекса: бизнес-класс». Победа в престижной премии подтвердила статус «Мармакс» как девелопера, создающего проекты и решения, преображающие окружающую среду.

В июле 2025 году «Мармакс» вошел в состав учредителей федерального Клуба продуктовых девелоперов «Наследие», став единственным представителем Рязанского региона в новом профессиональном сообществе, которое займется разработкой федеральных стандартов качества жилья для трансформации облика российских городов. В рамках работы в ассоциации девелопер продолжит внедрение инноваций в архитектурные и продуктовые решения с пользой для жителей городов, непрерывное совершенствование клиентского сервиса и развитие профессиональных компетенций, способствуя эффективной трансформации подходов к созданию городской среды и жилых пространств.