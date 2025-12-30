Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 662
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
761
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 050
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 540
ФНС может устроить проверку из-за дорогого новогоднего стола — финаналитик
Фотографии новогоднего стола с дорогим алкоголем и элитными закусками могут стать поводом для дополнительной проверки со стороны налоговых органов. Об этом изданию «Абзац» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, современные системы мониторинга позволяют ФНС оценивать не только доходы граждан, но и их расходы. Если траты человека заметно превышают официально задекларированные доходы, это может вызвать вопросы у налоговой службы.

Эксперт привел пример: если россиянин с зарплатой около 35 тысяч рублей демонстрирует в соцсетях новогоднее застолье стоимостью 100 тысяч рублей, у контролирующих органов может возникнуть подозрение в сокрытии реальных доходов.

Бархота отметил, что фотографии сами по себе не используются как прямое доказательство в суде, однако могут быть приобщены к материалам проверки как косвенное подтверждение несоразмерности расходов и доходов. При этом наличие кредитов, займов или иных источников средств налоговая анализирует по дополнительным данным.