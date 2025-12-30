ФНС может устроить проверку из-за дорогого новогоднего стола — финаналитик

Фотографии новогоднего стола с дорогим алкоголем и элитными закусками могут стать поводом для дополнительной проверки со стороны налоговых органов. Об этом изданию «Абзац» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, современные системы мониторинга позволяют ФНС оценивать не только доходы граждан, но и их расходы. Если траты человека заметно превышают официально задекларированные доходы, это может вызвать вопросы у налоговой службы.

Эксперт привел пример: если россиянин с зарплатой около 35 тысяч рублей демонстрирует в соцсетях новогоднее застолье стоимостью 100 тысяч рублей, у контролирующих органов может возникнуть подозрение в сокрытии реальных доходов.

Бархота отметил, что фотографии сами по себе не используются как прямое доказательство в суде, однако могут быть приобщены к материалам проверки как косвенное подтверждение несоразмерности расходов и доходов. При этом наличие кредитов, займов или иных источников средств налоговая анализирует по дополнительным данным.