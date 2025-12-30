Еще два населенных пункта в зоне СВО взяты под контроль ВС РФ

Подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области. Бойцы «Днепра» освободили село Лукьяновское в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли на двух направлениях около 230 военнослужащих.

