График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 662
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
761
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 050
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 540
Дмитрий Хотенцев стал главой Рязанского округа
Соответствующее решение депутаты приняли единогласно на внеочередном заседании окружной думы. Ранее Дмитрий Хотенцев работал первым заместителем главы администрации Сараевского района.

Дмитрий Хотенцев стал главой Рязанского округа. Об этом 30 декабря сообщил ИД «Пресса».

Соответствующее решение депутаты приняли единогласно на внеочередном заседании окружной думы.

Ранее Дмитрий Хотенцев работал первым заместителем главы администрации Сараевского района.

«Вступая в должность главы округа, я обещаю, что работа по значимым социально-экономическим направлениям будет продолжена. По ключевым направлениям она будет усилена, ожидаются нововведения в сфере ЖКХ в вопросах энергосбережения, которые доказали свою эффективность на территории Сараевского района, где я до этого работал.

Целью своей работы ставлю максимальное повышение эффективного управления администрацией округа, улучшение работы бюджетной сферы с тем, чтобы максимально удовлетворить запросы жителей», — сказал Дмитрий Хотенцев.