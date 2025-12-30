Дмитрий Хотенцев стал главой Рязанского округа

Дмитрий Хотенцев стал главой Рязанского округа. Об этом 30 декабря сообщил ИД «Пресса».

Соответствующее решение депутаты приняли единогласно на внеочередном заседании окружной думы.

Ранее Дмитрий Хотенцев работал первым заместителем главы администрации Сараевского района.

«Вступая в должность главы округа, я обещаю, что работа по значимым социально-экономическим направлениям будет продолжена. По ключевым направлениям она будет усилена, ожидаются нововведения в сфере ЖКХ в вопросах энергосбережения, которые доказали свою эффективность на территории Сараевского района, где я до этого работал.

Целью своей работы ставлю максимальное повышение эффективного управления администрацией округа, улучшение работы бюджетной сферы с тем, чтобы максимально удовлетворить запросы жителей», — сказал Дмитрий Хотенцев.