Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
Чтв, 01
-10°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.11 / 78.50 30/12 14:30
Нал. EUR 93.20 / 92.92 30/12 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 661
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
761
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 050
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 540
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Дилерский центр EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной присоединился к благотворительной акции «Ёлка Желаний»
Исполнить заветную мечту ребёнка и, тем самым, подарить ему настоящее новогоднее чудо можно в EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной. Дилерский центр присоединился к благотворительной акции «Ёлка Желаний».

Исполнить заветную мечту ребёнка и, тем самым, подарить ему настоящее новогоднее чудо можно в EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной. Дилерский центр присоединился к благотворительной акции «Ёлка Желаний».

«Ёлка желаний» — всероссийская ежегодная благотворительная акция, направленная на исполнение новогодних желаний детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Проводится ежегодно с 2018 года. Цель проекта — подарить адресную помощь и ощущение новогоднего праздника тем, кто сталкивается с серьёзными жизненными трудностями, в том числе тяжёлыми заболеваниями, инвалидностью и сложной семейной ситуацией.

Для того чтобы стать новогодним волшебником для ребенка, нужно прийти по адресу ул. Солнечная дом 5 и забрать одну из специальных открыток, висящих на ёлке. Внутри — желание и подробная инструкция по его исполнению.

  • EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной
  • Рязань, ул. Солнечная, д5
  • +7 (4912)771-771
  • https://rzn-exeed.ru