Дилерский центр EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной присоединился к благотворительной акции «Ёлка Желаний»

Исполнить заветную мечту ребёнка и, тем самым, подарить ему настоящее новогоднее чудо можно в EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной. Дилерский центр присоединился к благотворительной акции «Ёлка Желаний».

«Ёлка желаний» — всероссийская ежегодная благотворительная акция, направленная на исполнение новогодних желаний детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Проводится ежегодно с 2018 года. Цель проекта — подарить адресную помощь и ощущение новогоднего праздника тем, кто сталкивается с серьёзными жизненными трудностями, в том числе тяжёлыми заболеваниями, инвалидностью и сложной семейной ситуацией.

Для того чтобы стать новогодним волшебником для ребенка, нужно прийти по адресу ул. Солнечная дом 5 и забрать одну из специальных открыток, висящих на ёлке. Внутри — желание и подробная инструкция по его исполнению.