Дед Мороз и Снегурочка поздравили работников Рязанского приборного завода с наступающим Новым годом

Представители Молодежного центра Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в образах Дедов Морозов и Снегурочек поздравили заводчан с наступающим Новым годом.

Накануне Нового года — 30 декабря — на проходных предприятия всех сотрудников, пришедших на работу, встретили Деды Морозы и Снегурочки. Звучала праздничная музыка, а сказочные персонажи в последний рабочий день дарили заводчанам заряд отличного настроения, поздравляя их с наступающим Новым годом.

«Эта акция проводится уже несколько лет. Она создает праздничную атмосферу и дарит улыбки нашим коллегам. В преддверии Нового года мы хотим выразить признательность каждому работнику ГРПЗ за его труд и вклад в общее дело и пожелать счастья», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

В течение дня Деды Морозы и Снегурочки посетили также комплексы, цеха и отделы завода. Они поздравили тружеников предприятия прямо на рабочих местах.