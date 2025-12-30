Число турпоездок по России выросло до 82,9 млн

Число туристических поездок по России за 11 месяцев 2025 года достигло 82,9 млн. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко и данные Росстата.

По словам Чернышенко, с января по ноябрь турпоток вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Сибирь, юг и северо-запад страны.

Лидерами по числу туристических поездок за 11 месяцев стали Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку также вошли Московская, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, Татарстан, Крым и Ставропольский край.

Самые высокие темпы роста показали Карачаево-Черкесия, Адыгея, Чукотский автономный округ, Тверская и Еврейская автономная области.