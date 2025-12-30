73-летний рязанец на Chevrolet сбил подростка
ДТП произошло 29 декабря в 11:30 на улице Советской в Сапожке. Как сообщили сотрудники ГАИ, несовершеннолетняя переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она получила травмы и обращалась за медпомощью.
