За сутки рязанские полицейские поймали более 50 машин с незаконной тонировкой

За сутки рязанские полицейские поймали 54 машины с незаконной тонировкой. 21 нарушение совершили водители грузовиков. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Всего за сутки инспекторы ДПС установили 281 нарушение ПДД. В том числе поймали 5 человек, которые сели за руль пьяными. Один водитель совершил нарушение повторно.