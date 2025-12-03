ВС РФ заняли еще один населенный пункт в зоне СВО
Населенный пункт Червоное Запорожской области освободили подразделения группировки российских войск «Восток». Украина потеряла свыше 235 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, 18 автомобилей, 155-мм самоходную гаубицу «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и склад боеприпасов.
