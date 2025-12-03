Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВЦИОМ: более половины россиян недовольны качеством медобслуживания
Большинство россиян недовольны медициной, но показатель улучшился за 19 лет. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ на основе опроса, проведенного в августе 2025 года. Среди 1600 взрослых россиян 52% критикуют качество медицинского обслуживания, 42% — довольны. По сравнению с 2006 г. показатель вырос на 7 процентных пунктов. При этом за эти годы число россиян, обращающихся в государственные медицинские учреждения при болезни, снизилось.

Большинство россиян недовольны медициной, но показатель улучшился за 19 лет. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ на основе опроса, проведенного в августе 2025 года.

Среди 1600 взрослых россиян 52% критикуют качество медицинского обслуживания, 42% — довольны. По сравнению с 2006 г. показатель вырос на 7 процентных пунктов. При этом за эти годы число россиян, обращающихся в государственные медицинские учреждения при болезни, снизилось.

Среди недовольных 83% жалуются на нехватку персонала и компетенций врачей, 70% — на трудности с доступом к услугам, 23% — на качество медпомощи, 9% — на материально-техническое оснащение.

При этом доля россиян, обращающихся к государственным клиникам, снизилась с 52% в 2006 году до 41% в 2025 году, а прибегающих к самолечению — увеличилась до 35%.