ВЦИОМ: более половины россиян недовольны качеством медобслуживания

Большинство россиян недовольны медициной, но показатель улучшился за 19 лет. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ на основе опроса, проведенного в августе 2025 года. Среди 1600 взрослых россиян 52% критикуют качество медицинского обслуживания, 42% — довольны. По сравнению с 2006 г. показатель вырос на 7 процентных пунктов. При этом за эти годы число россиян, обращающихся в государственные медицинские учреждения при болезни, снизилось.

Среди недовольных 83% жалуются на нехватку персонала и компетенций врачей, 70% — на трудности с доступом к услугам, 23% — на качество медпомощи, 9% — на материально-техническое оснащение.

При этом доля россиян, обращающихся к государственным клиникам, снизилась с 52% в 2006 году до 41% в 2025 году, а прибегающих к самолечению — увеличилась до 35%.