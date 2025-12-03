В Рязанской области увеличили максимальный размер платы за парковку
Согласно постановлению правительства области, теперь максимальная стоимость платных парковок на автодорогах регионального или межмуниципального, а также местного значения в Рязанской области — 71 рубль 78 копеек за одно транспортное средство за один час.
В Рязанской области увеличили максимальный размер платы за парковку. Документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Контроль за исполнением постановления возложили на зампредседателя правительства — министра транспорта и автомобильных дорог региона.
Напомним, проект постановления опубликовали в конце сентября.
Стоимость платной парковки за час в Рязани с января 2026 года составит 50 рублей вместо 40.