В Рязанской области увеличили максимальный размер платы за парковку

Согласно постановлению правительства области, теперь максимальная стоимость платных парковок на автодорогах регионального или межмуниципального, а также местного значения в Рязанской области — 71 рубль 78 копеек за одно транспортное средство за один час.

В Рязанской области увеличили максимальный размер платы за парковку. Документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Контроль за исполнением постановления возложили на зампредседателя правительства — министра транспорта и автомобильных дорог региона.

Напомним, проект постановления опубликовали в конце сентября.

Стоимость платной парковки за час в Рязани с января 2026 года составит 50 рублей вместо 40.