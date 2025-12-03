В Рязанской области разыскивают автомобиль должника по кредитам

Приставы ищут автомобиль Skoda Yeti, 2012 года выпуска, госномер Т237ТМ62, цвет коричневый. Транспортное средство принадлежит Василию Николаевичу Барсукову. Мужчина задолжал по кредитам более 600 тысяч рублей. Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения автомобиля, просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.