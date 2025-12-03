Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области разыскивают автомобиль должника по кредитам
Приставы ищут автомобиль Skoda Yeti, 2012 года выпуска, госномер Т237ТМ62, цвет коричневый. Транспортное средство принадлежит Василию Николаевичу Барсукову. Мужчина задолжал по кредитам более 600 тысяч рублей. Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения автомобиля, просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.

В Рязанской области разыскивают автомобиль должника по кредитам. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Приставы ищут автомобиль Skoda Yeti, 2012 года выпуска, госномер Т237ТМ62, цвет коричневый. Транспортное средство принадлежит Василию Николаевичу Барсукову. Мужчина задолжал по кредитам более 600 тысяч рублей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения автомобиля, просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.