В Рязанской области осудили жену участника СВО, втайне оформившую на него кредит

В Рязанской области осудили 31-летнюю жену участника СВО, втайне оформившую на него кредит. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что с июля по сентябрь 2023 года осужденная через телефон супруга, проходившего военную службу в зоне СВО, оформила кредиты на его имя.

Общая сумма займов превысила 1,4 миллиона рублей. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

В результате банку причинен ущерб на указанную сумму, а супругу — моральный вред.

Рязанский райсуд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за мошенничество в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осталась в силе до вступления приговора в законную силу.