В Рязанской области объединят поликлинику и госпиталь для ветеранов войн

Согласно документу, поликлинику № 6 присоединят к госпиталю, который станет единственным правопреемником по всем обязательствам и имуществу. Цели и основные направления деятельности объединенных учреждений сохраняются. Отметим, здания медучреждения находятся недалеко друг от друга — поликлиника № 6 расположена на улице Гагарина в доме № 53, а госпиталь для ветеранов войн через несколько домов от нее — на территории ОКБ на улице Семашко.

