В Рязанской области мужчину сбил поезд

Инцидент произошел 3 декабря на станции Шилово. В результате травмирован мужчина 1960 года рождения. Его направили в Шиловскую ЦРБ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.