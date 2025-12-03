В Рязанской области мужчину сбил поезд
Инцидент произошел 3 декабря на станции Шилово. В результате травмирован мужчина 1960 года рождения. Его направили в Шиловскую ЦРБ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области мужчину сбил грузовой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского ЛО МВД России на транспорте.
Инцидент произошел 3 декабря на станции Шилово. В результате травмирован мужчина 1960 года рождения. Его направили в Шиловскую ЦРБ.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.