В России утвердили систему обязательной цифровой маркировки для радиоэлектроники

Власти РФ утвердили систему обязательной цифровой маркировки для радиоэлектроники, которая затронет производителей, импортеров и ритейлеров. Об этом пишет «Коммерсант».

Соответствующее постановление № 1954, которое определяет новые правила для производителей, импортеров и продавцов широкого пула устройств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ вводит поэтапный график внедрения маркировки: регистрация участников — с 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции должен быть налажен к 1 марта 2027 года.

Согласно новым правилам, штрихкод необходимо наносить непосредственно на товар или его упаковку таким образом, чтобы он оставался читаемым на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Кроме того, все участники цепи, включая производителей, импортеров, дистрибуторов и розничные сети, должны будут зарегистрироваться в единой государственной информационной системе мониторинга (ГИС).