Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России утвердили систему обязательной цифровой маркировки для радиоэлектроники
Соответствующее постановление № 1954, которое определяет новые правила для производителей, импортеров и продавцов широкого пула устройств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вводит поэтапный график внедрения маркировки: регистрация участников — с 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции должен быть налажен к 1 марта 2027 года. Согласно новым правилам, штрихкод необходимо наносить непосредственно на товар или его упаковку таким образом, чтобы он оставался читаемым на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Власти РФ утвердили систему обязательной цифровой маркировки для радиоэлектроники, которая затронет производителей, импортеров и ритейлеров. Об этом пишет «Коммерсант».

Соответствующее постановление № 1954, которое определяет новые правила для производителей, импортеров и продавцов широкого пула устройств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ вводит поэтапный график внедрения маркировки: регистрация участников — с 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции должен быть налажен к 1 марта 2027 года.

Согласно новым правилам, штрихкод необходимо наносить непосредственно на товар или его упаковку таким образом, чтобы он оставался читаемым на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Кроме того, все участники цепи, включая производителей, импортеров, дистрибуторов и розничные сети, должны будут зарегистрироваться в единой государственной информационной системе мониторинга (ГИС).