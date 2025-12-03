В России призвали перейти на безналичные расчеты при покупке квартир

В России участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью, что стало причиной призывов к изменению правил покупки жилья. Об этом заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин, передает НСН. Крохин заявил, что необходимо перейти на безналичные расчеты для сделок с недвижимостью. Он отметил, что текущая практика, позволяющая приобретать квартиры за наличные деньги непонятного происхождения, создает благоприятные условия для мошенников. Крохин подчеркнул, что в других странах наличный оборот в сфере недвижимости ограничен, и это позволяет банкам проверять источники средств как покупателя, так и продавца.

В России участились случаи мошенничества при сделках с недвижимостью, что стало причиной призывов к изменению правил покупки жилья. Об этом заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин, передает НСН.

Крохин заявил, что необходимо перейти на безналичные расчеты для сделок с недвижимостью. Он отметил, что текущая практика, позволяющая приобретать квартиры за наличные деньги непонятного происхождения, создает благоприятные условия для мошенников.

Крохин подчеркнул, что в других странах наличный оборот в сфере недвижимости ограничен, и это позволяет банкам проверять источники средств как покупателя, так и продавца.

В качестве примера он привел недавний скандал с певицей Ларисой Долиной, ставшей жертвой мошенников при продаже своей квартиры в Хамовниках за более чем 100 миллионов рублей. Суд признал сделку недействительной, однако добросовестная покупательница осталась и без квартиры, и без денег.