В России предложили запретить работу круглосуточных магазинов

Отмечается, что мера направлена на борьбу с продажей алкоголя ночью. Законопроект уже внесли в Госдуму. По словам депутатов, продажа алкоголя в ночное время создает криминогенную обстановку на территории, прилегающей к магазинам, а также шум, который является предметом наибольшего общественного напряжения.