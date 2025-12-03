В работе приложения «Ростикс» зафиксировали сбои

В среду, 3 декабря, приложение сети ресторанов быстрого питания «Ростикс» столкнулось с серьезными проблемами, сообщает портал «Сбой. рф», передает NEWS.ru. За 15 минут было зафиксировано минимум 83 жалобы от пользователей, что указывает на массовые неполадки. По данным портала, около 50% сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга, столько же — из Москвы. Информация была собрана за последние шесть часов и обновлена к 17:30 мск. Причиной проблем могут быть аварийные ситуации или технические сбои. Пользователи могут получить дополнительные сведения по официальным контактам приложения.