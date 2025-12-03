В МЧС сообщили подробности пожара в рязанском общежитии

Напомним, ЧП случилось в понедельник, 1 декабря, на улице Молодцова. Отмечается, что результате огнём повреждена комната. В тушении участвовали 18 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 12 кв. метров.