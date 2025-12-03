В лесах Рязанской области заметили лису со стриженным «под льва» хвостом

На территории Мещерского национального парка обнаружили лису с необычным хвостом. Кадры с фотоловушки опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик». Камеры были установлены неподалеку от остатков туши лося. На кадрах также можно заметить ворону и енота. Но особое внимание привлекла к себе лиса со странным «львиным» хвостом. Пользователи в комментариях под постом обсуждают, почему животное так странно выглядит.