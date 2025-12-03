Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Госдуму внесли поправки к закону о вейпах, они запрещают никотин в любом виде
Группа депутатов Госдумы во главе с Владиславом Даванковым и Ярославом Ниловым подготовила пакет поправок, который полностью запрещает розничную и оптовую торговлю вейпами. Поправки внесены в закон о регулировании табачной продукции и предусматривают устранение правовых лазеек, чтобы создать единую практику применения закона. По мнению авторов, запрет защитит детей и подростков от угроз для здоровья.

Группа депутатов Госдумы во главе с Владиславом Даванковым и Ярославом Ниловым подготовила пакет поправок, который полностью запрещает розничную и оптовую торговлю вейпами. Документ размещен на сайте СОЗД.

Поправки внесены в закон о регулировании табачной продукции и предусматривают устранение правовых лазеек, чтобы создать единую практику применения закона.

«Запрещается розничная и оптовая торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции», — сказано в документе.

По мнению авторов, запрет защитит детей и подростков от угроз для здоровья. Депутат Дмитрий Свищев подчеркнул, что ситуация с вейпами в России «перешла все границы». По его словам, сегодня в этой части наблюдается не «альтернатива курению», а целенаправленное вовлечение детей в наркотическую зависимость.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею запрета вейпов.