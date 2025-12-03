В Госдуме высказались о предновогодних выплатах для пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров, однако реализация этой инициативы в текущем году вызывает сомнения. Об этом пишет издание 360.ru. Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что, хотя она и поддерживает данное предложение, его автор обратился с ним слишком поздно. «Мы живем уже в декабре, поправки в бюджет Пенсионного фонда были приняты еще в середине года. И вряд ли сегодня это будет решено», — подчеркнула Бессараб. Она добавила, что пенсионеры могут рассчитывать на поддержку на уровне региональных и корпоративных бюджетов, что может частично компенсировать отсутствие федеральной выплаты.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров, однако реализация этой инициативы в текущем году вызывает сомнения. Об этом пишет издание 360.ru.

Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что, хотя она и поддерживает данное предложение, его автор обратился с ним слишком поздно.

«Мы живем уже в декабре, поправки в бюджет Пенсионного фонда были приняты еще в середине года. И вряд ли сегодня это будет решено», — подчеркнула Бессараб.

Она добавила, что пенсионеры могут рассчитывать на поддержку на уровне региональных и корпоративных бюджетов, что может частично компенсировать отсутствие федеральной выплаты.