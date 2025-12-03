Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.20 / 79.20 03/12 18:15
Нал. EUR 91.76 / 92.87 03/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
704
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
851
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 456
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме призвали выплачивать россиянам перед Новым годом 13-ю пенсию
По словам депутата Сергея Миронова, подобная практика применяется во многих европейских странах. «Почему мы считаем, что это нужно делать? Многие получают социальную пенсию 8,5 тысяч рублей и все. Никаких баллов, никаких дополнительных пенсионных начислений им не положено», — отметил Миронов. Он убежден, что «рано или поздно» в стране введут соответствующую выплату. «Почему бы не помочь нашим пенсионерам, чтобы они перед Новым годом могли и себе что-то на стол купить, а самое главное, они же хотят сделать какие-то подарочки своим внукам, внучкам», — добавил Миронов.

В Госдуме призвали выплачивать россиянам перед Новым годом 13-ю пенсию. Об этом заявил депутат Сергей Миронов, передало 3 декабря ТАСС.

По его словам, подобная практика применяется во многих европейских странах.

«Почему мы считаем, что это нужно делать? Многие получают социальную пенсию 8,5 тысяч рублей и все. Никаких баллов, никаких дополнительных пенсионных начислений им не положено», — отметил Миронов.

Он убежден, что «рано или поздно» в стране введут соответствующую выплату.

«Почему бы не помочь нашим пенсионерам, чтобы они перед Новым годом могли и себе что-то на стол купить, а самое главное, они же хотят сделать какие-то подарочки своим внукам, внучкам», — добавил Миронов.