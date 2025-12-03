В Госдуме призвали выплачивать россиянам перед Новым годом 13-ю пенсию

По словам депутата Сергея Миронова, подобная практика применяется во многих европейских странах. «Почему мы считаем, что это нужно делать? Многие получают социальную пенсию 8,5 тысяч рублей и все. Никаких баллов, никаких дополнительных пенсионных начислений им не положено», — отметил Миронов. Он убежден, что «рано или поздно» в стране введут соответствующую выплату. «Почему бы не помочь нашим пенсионерам, чтобы они перед Новым годом могли и себе что-то на стол купить, а самое главное, они же хотят сделать какие-то подарочки своим внукам, внучкам», — добавил Миронов.

