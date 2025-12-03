В Госдуме предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за школьный буллинг

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект о введении административной ответственности за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и СМИ. Документ внесли в Госдуму 2 декабря.

По предложению законодателей, штрафы составят:

для граждан — от 10 тыс. до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тысяч рублей.

«Подростковая травля будто бы превратилась в обычное дело. С оскорблениями и издевательствами сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто рассказал об этом. Неутешительные цифры и по кибербуллингу — 75% детей стали жертвами издевательств в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%", — отметил Слуцкий.