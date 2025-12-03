Стало известно, как пожары 2010 года повлияли на здоровье рязанцев
Отмечается, что из-за лесных пожаров и смога жители региона чаще всего обращались к врачам по причине сердечно-сосудистых патологий, бронхиальной астмы, гипертонической болезни, проблем с лёгкими.
Стало известно, как пожары 2010 года повлияли на здоровье рязанцев. Об этом сообщается в группе «Судьба Мещеры» со ссылкой на материал «Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета».
