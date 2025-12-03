Стало известно, как пожары 2010 года повлияли на здоровье рязанцев

Стало известно, как пожары 2010 года повлияли на здоровье рязанцев. Об этом сообщается в группе «Судьба Мещеры» со ссылкой на материал «Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета».

