Сотрудники ГАИ обратились к рязанцам через громкоговорители

Госавтоинспекторы в среду, 3 декабря, призвали местных жителей переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части. Кроме того, инспекторы ДПС обратились к автомобилистам и рекомендовали снижать скорость перед «зеброй». Также водителей призвали во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сотрудники ГАИ обратились к жителям Ряжского района через громкоговорители. Об этом сообщили в соцсетях регионального ведомства.

Госавтоинспекторы в среду, 3 декабря, призвали местных жителей переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части.

Кроме того, инспекторы ДПС обратились к автомобилистам и рекомендовали снижать скорость перед «зеброй». Также водителей призвали во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.