С начала года в Рязанской области по вине детей произошло семь пожаров

С начала 2025 года в Рязанской области из-за неосторожного обращения детей с огнем произошло семь пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Отмечается, что из-за неосторожного обращения с огнем в 2025 году погиб один ребенок, двое получили травмы. Повреждено семь строений. Кроме того, спасли трех человек, двое из которых — дети. Материальный ущерб превысил 184 тысячи рублей. Ранее стало известно, что в 2025 году в Рязанской области из-за пожаров погибли 49 человек.

