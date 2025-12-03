Рязанские врачи ампутировали пальцы, но спасли ногу пациенту с диабетом

В Рязанской ОКБ врачи провели операцию пациенту с сахарным диабетом второго типа, у которого не заживала трофическая язва на стопе. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мужчина ранее уже перенес ампутацию двух пальцев, однако рана на ноге продолжала воспаляться. По данным медиков, язва находилась в зоне постоянного давления при ходьбе, что препятствовало ее заживлению. Врачи пришли к выводу, что без операции проблему устранить невозможно.

Специалисты выполнили ампутацию — удалили оставшиеся пальцы и закрыли дефект ткани подошвенным лоскутом. После выписки пациенту потребуется реабилитация и изготовление индивидуальной ортопедической обуви.