Рязанцы смогут наблюдать созвездие Пегаса в декабрьском небе

Отмечается, что темнеет сейчас рано, а заходит это созвездие пока только после трех часов ночи. «В бинокли и телескопы в созвездии Пегаса видно шаровое скопление M 15. Центральный шар из более 100 000 звезд является почти ровесником нашей Галактики и продолжает вращаться вокруг центра Млечного Пути», — написано в посте.

Рязанцы смогут наблюдать созвездие Пегаса в декабрьском небе. Об этом сообщается в Telegram-канале «RZN.ASTRO».

Отмечается, что темнеет сейчас рано, а заходит это созвездие пока только после трех часов ночи.

«В бинокли и телескопы в созвездии Пегаса видно шаровое скопление M 15. Центральный шар из более 100 000 звезд является почти ровесником нашей Галактики и продолжает вращаться вокруг центра Млечного Пути», — написано в посте.

Фото: Альваро Ибаньес Перес