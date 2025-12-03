Рязанцы назвали главные причины «тихого увольнения»

Жители сказали, что первой причиной является эмоциональное истощение (51% голосов респондентов), второй — отсутствие карьерных перспектив (48%). 18% видят за подобным поведением желание добиться повышения зарплаты или получения премии. 8% опрошенных считают, что такими сотрудниками движет уверенность в легком поиске новой работы.