Рязанцу заменили ограничение свободы на реальный срок за убийство

Ранее Ряжский районный суд при вынесении приговора 38-летнему мужчине посчитал, что он совершил убийство по неосторожности. Однако апелляционная инстанция, изучив материалы уголовного дела, опровергла это. Прокурор установил, что виновный во время распития спиртных напитков умышленно ударил потерпевшего в голову. Рязанский областной суд согласился с доводами. Приговор ужесточили. Мужчина проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима.

