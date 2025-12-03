Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.55 / 78.50 03/12 12:55
Нал. EUR 91.75 / 92.67 03/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
676
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
825
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 419
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 013
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Российские учёные нашли природное вещество, способное победить рак
Пермские исследователи обнаружили, что полисахарид, полученный из морской бактерии Cobetia marina, стимулирует выработку белка TNF-a. Специалисты пояснили, что именно он запускает процесс гибели острого промиелоцитарного лейкоза. Отмечается, что при таком процессе лимфоциты практически не повреждаются, поэтому подобное лекарство может стать безопаснее для пациентов. Сейчас учёные выясняют, сможет ли механизм работать на других типах раковых клеток.

Российские учёные нашли природное вещество, способное победить рак. Об этом пишет «Лента. ру».

Пермские исследователи обнаружили, что полисахарид, полученный из морской бактерии Cobetia marina, стимулирует выработку белка TNF-a. Специалисты пояснили, что именно он запускает процесс гибели острого промиелоцитарного лейкоза.

Отмечается, что при таком процессе лимфоциты практически не повреждаются, поэтому подобное лекарство может стать безопаснее для пациентов.

Сейчас учёные выясняют, сможет ли механизм работать на других типах раковых клеток.