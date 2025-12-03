Российские учёные нашли природное вещество, способное победить рак

Пермские исследователи обнаружили, что полисахарид, полученный из морской бактерии Cobetia marina, стимулирует выработку белка TNF-a. Специалисты пояснили, что именно он запускает процесс гибели острого промиелоцитарного лейкоза. Отмечается, что при таком процессе лимфоциты практически не повреждаются, поэтому подобное лекарство может стать безопаснее для пациентов. Сейчас учёные выясняют, сможет ли механизм работать на других типах раковых клеток.