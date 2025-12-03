Родители школьников пожаловались на платные подписки в «Дневник. ру»

Родители учеников стали массово жаловаться на платные подписки в приложении «Дневник. ру». Об этом сообщает Baza. По словам нескольких семей из Иркутской области, стоимость подписки составляет 1599 рублей за каждого ребенка. Без оплаты открыть задания можно только с аккаунта ученика, но многих функций там попросту нет. Родители отмечают, что цены растут: раньше подписка стоила 149 рублей, теперь — 499 рублей в месяц. Кроме того, обещанные скидки не всегда действуют, а бесплатная версия через браузер ограничена и неудобна.

В «Дневник. ру» объяснили, что за доступ для всех детей нужна семейная подписка, а при ошибках списания следует обращаться в поддержку.