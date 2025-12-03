Прокуратура внесла представление главе Захаровского района за нарушения

Установлено, что на территории села Остроухово расположена водонапорная башня, находящаяся в муниципальной собственности. Однако органом местного самоуправления право собственности на указанный объект не зарегистрировано, а также не обеспечена надлежащая эксплуатация сооружения, что создает угрозу нарушения прав граждан на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. По данному факту главе администрации района внесено представление.