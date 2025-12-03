Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Прогноз ВТБ: крупные банки станут «операционными системами» экономики

В течение десяти лет банки станут одними из ключевых проводников внедрения искусственного интеллекта в экономику, а финансовая система будущего станет гибридной. Об этом на 16-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил Дмитрий Средин, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ.

По его словам, ИИ уже используется для персонализированных предложений клиентам, скоринга; дальше он будет глубже встраиваться в операционную деятельность компаний — от прогнозирования спроса и оптимизации запасов до динамического ценообразования, и управления рисками в реальном времени. Экспертиза финансовых институтов поможет клиентам автоматизировать цепочки поставок, казначейство, управление ликвидностью в режиме реального времени, создавать «умные» контракты на базе распределённых реестров.

По мнению Средина, финансовая система будущего будет гибридной и многослойной: государственные платёжные системы будут сосуществовать с децентрализованными сетями, цифровыми валютами, токенизированными активами и новыми форматами международных расчётов.

«В таком мире роль крупного банка — быть не монополистом инфраструктуры, а оркестратором: соединять государственные и частные платёжные решения, классические рынки капитала и „финансовый интернет“, обеспечивая непротиворечивость правил, защиту клиентов и устойчивость системы в целом», — сказал Средин, руководитель департамента ВТБ.