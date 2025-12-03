Прогноз ВТБ: крупные банки станут «операционными системами» экономики

В течение десяти лет банки станут одними из ключевых проводников внедрения искусственного интеллекта в экономику, а финансовая система будущего станет гибридной. Об этом на 16-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил Дмитрий Средин, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ.

По его словам, ИИ уже используется для персонализированных предложений клиентам, скоринга; дальше он будет глубже встраиваться в операционную деятельность компаний — от прогнозирования спроса и оптимизации запасов до динамического ценообразования, и управления рисками в реальном времени. Экспертиза финансовых институтов поможет клиентам автоматизировать цепочки поставок, казначейство, управление ликвидностью в режиме реального времени, создавать «умные» контракты на базе распределённых реестров.

По мнению Средина, финансовая система будущего будет гибридной и многослойной: государственные платёжные системы будут сосуществовать с децентрализованными сетями, цифровыми валютами, токенизированными активами и новыми форматами международных расчётов.

«В таком мире роль крупного банка — быть не монополистом инфраструктуры, а оркестратором: соединять государственные и частные платёжные решения, классические рынки капитала и „финансовый интернет“, обеспечивая непротиворечивость правил, защиту клиентов и устойчивость системы в целом», — сказал Средин, руководитель департамента ВТБ.