Правительство Рязанской области одобрило законопроект о ремесленной деятельности

Проект закона устанавливает правовые основы деятельности ремесленников. Разработан перечень из 50 видов ремесленничества, не подлежащих обязательной маркировке. Предполагается, что это поможет мастерам избежать дополнительных затрат. Законопроект внесут на рассмотрение в рязоблдуму.

Напомним, проект закона разработан по инициативе и с участием региональной Торгово-промышленной палаты.