Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Правительство Рязанской области одобрило законопроект о ремесленной деятельности
Проект закона устанавливает правовые основы деятельности ремесленников. Разработан перечень из 50 видов ремесленничества, не подлежащих обязательной маркировке. Предполагается, что это поможет мастерам избежать дополнительных затрат. Законопроект внесут на рассмотрение в рязоблдуму.

В Рязанской области одобрили законопроект о ремесленной деятельности. Об этом в своих соцсетях 3 декабря сообщила зампред облправительства Юлия Швакова.

Проект закона устанавливает правовые основы деятельности ремесленников.

Разработан перечень из 50 видов ремесленничества, не подлежащих обязательной маркировке. Предполагается, что это поможет мастерам избежать дополнительных затрат.

Законопроект внесут на рассмотрение в рязоблдуму.

Напомним, проект закона разработан по инициативе и с участием региональной Торгово-промышленной палаты.