Полицейские остановили пьяную рязанку за рулем Daewoo Matiz

Инцидент произошел 2 декабря в 17:00 на улице Речной в Ряжске. Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль. За рулем находилась 51-летняя женщина. Во время общения с ней инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. Проверка показала 1,142 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Женщину отстранили от вождения и составили административный протокол по статье 12.8 части 1.