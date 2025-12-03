Госдума отклонила законопроект о внеочередном жилье для многодетных семей

Госдума России на пленарном заседании в среду отклонила законопроект, который предусматривал предоставление многодетным семьям права на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма. Об этом пишет Интерфакс. Депутат Илья Вольфсон, комментируя решение, отметил, что хотя идея помощи многодетным семьям является позитивной, расширение перечня граждан, имеющих право на внеочередное жилье, может привести к увеличению сроков ожидания для других категорий граждан. Вольфсон также подчеркнул, что предоставление жилья по социальному найму многодетным семьям может в дальнейшем лишить детей обеспеченности жильем за счет государства.

Вольфсон также подчеркнул, что предоставление жилья по социальному найму многодетным семьям может в дальнейшем лишить детей обеспеченности жильем за счет государства. Авторы законопроекта, внесенного на рассмотрение, считали, что именно многодетные семьи должны иметь первоочередное право на получение жилья по соцнайму.